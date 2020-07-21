شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن التشكيل الكامل لقطاع كرة السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولي نادى الزمالك التشكيل الرسمي والنهائي لقطاع كرة السلة بالقلعة الحمراء والذى شهد تواجد أحمد عرابي رئيسا للقطاع.

وجاء تشكيل قطاع كرة السلة بالزمالك على النحو التالي:-

أحمد عرابي رئيسا للقطاع

طارق سليم مديرا فنيا للفريق الأول رجال

مصطفى هدهود مديرا فنيا لفريق السيدات

محمد أبو فريخة مديرا فنيا لفريق 18 سنة رجال

عمرو أبو اليزيد مديرا فنيا لفريق البنات

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أشرف جلال مدير فنى لفريق تحت 16 سنة أولاد

كريم عماد لفريق 14 سنة أولاد

وفيما يخص الجانب الإدارى فيتولى ألبيرت موريس منصب المدير الإدارى للقطاع، ومصطفي محسن صدقي إداري فريق تحت 20 سنة شباب، ومحمد فاخر إداري تحت 18 عام شباب، وحلمي الشلقاني إداري فريق تحت 16 عام ناشئين، وهاني عبد العزيز إداري فريق تحت 14 عام ناشئين.

ويفاضل مسئولو اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، بين صالتى الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر وصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، لاستضافة مباريات بطولة الدورى المتبقية، والمقرر خوضها الفترة المقبلة لإنهاء الموسم الرياضى، وتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة الدورى، والذى صعد لنهائياته فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على أن يلتقى مع الفائز من الأهلى والجزيرة، حيث يخوض الفريقان منافسات .best of 5

وكان اتحاد السلة خاطب 4 ملاعب لاستضافة مباريات بطولة الدورى المقرر إقامتها فى 15 أغسطس المقبل، وهى صالة استاد القاهرة الدولي، وصالة هيئة قناة السويس، وصالة 6 أكتوبر، والمركز الأولمبى بالمعادى.

وأعلن مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، عودة دورى السلة بداية من يوم 15 أغسطس القادم، لافتًا إلى أن جميع الفرق والأندية بدأت بالفعل الاستعداد لعودة الدورى، مضيفًا، أن المجلس كان حريصًا على استكمال الدورى والمسابقات بشكل طبيعى وتم وضع عدة سيناريوهات حتى لا يتم اهدار ما أقيم من منافسات منذ بداية الموسم