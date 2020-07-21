شكرا لقرائتكم عبد الناصر محمد يقترب من تدريب بهلاء العماني وتوقيع العقود غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح عبد الناصر محمد المدير الفنى لفريق نادى مصر السابق، على أعتاب تولي تدريب فريق بهلاء العمانى خلال الفترة القادمة، بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين لمرحلة متقدمة فى الأونة الأخيرة، حيث من المنتظر توقيع العقود بين الطرفان غداً حال الوصل لاتفاق رسمي ونهائى.

وبدأت مفاوضات عبد الناصر محمد مع مسئولي نادي بهلاء العمانى منذ أكثر من شهر وشهدت شد وجذب بسبب الراتب الشهرى والجهاز الفنى المعاون له خلال توليه تدريب الفريق، ومن المنتظر وصول وفد رسمى من نادى بهلاء إلى القاهرة غداً من أجل اتمام كافة الإجراءات وتوقيع العقود رسمياً قبل السفر طبقا للشروط التى حددها عبدالناصر محمد.

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ويعد نادى بهلاء من أندية الوسط فى الدورى العمانى وسبق وأن احترف به عدد من اللاعبين المصريين وآخرهم أحمد قطاوى لاعب نادى طنطا.

تقدم عبد الناصر محمد باستقالته من تدريب نادي مصر، عقب الخسارة أمام طلائع الجيش برباعية نظيفة فى الجولة الـ 16 للدورى الممتاز، وعقد عبد الناصر محمد جلسة مع مسئولى النادى وقتها طلب خلالها إعفاءه من المهمة نظرا لشعوره بأن هناك حالة من سوء التوفيق يمر بها الفريق رغم المستوى الجيد الذى يقدمه اللاعبون في المباريات، ورفض مسئولو إف سى مصر استقالة عبد الناصر محمد، إلا أن تمسك الأخير بقراره أدى فى نهاية الجلسة إلى موافقة مسئولي النادي وإنهاء التعاقد وديا بين الطرفين.