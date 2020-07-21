محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:
كشف مصدر في نادي الاتفاق السعودي أن وليد أزارو لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف الفريق قد غادر الأراضي السعودية متوجهًا إلى المغرب.
وكان أزارو قد انضم لصفوف الاتفاق يناير الماضي قادمًا من الأهلي بعقد لمدة ستة شهور.
وتشهد مفاوضات استمرار أزارو مع الاتفاق تعثرًا في ظل رغبة إدارة النادي السعودي في الحفاظ على اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري.
ويرغب أزارو في زيادة المقابل المادي من أجل الاستمرار مع الاتفاق كما يرغب في الحصول على المستحقات التي خُصمت منه أثناء فترة التوقف بسبب فيروس كورونا وهو ما لم يلق قبولا لدى إدارة النادي السعودي.
وقال مصدر مقرب من النادي من خلال تصريحات ليلا كورة اليوم الثلاثاء إن أزارو غادر إلى المغرب وأخطر إدارة الاتفاق برحيله أثناء تواجده في المطار ووافق مسؤولو الفريق على رحيل اللاعب.
وأوضح المصدر أن اللاعب فوجىء بقرار الخصم الذي اتخذته إدارة الاتفاق مع جميع لاعبي الفريق، لكنه رفض سريان هذا القرار عليه خاصة وأنه تم دون علمه أو أخطاره، وحاول التوصل لحل مع إدارة النادي السعودي إلا أنه فضل لذلك قرر مغادرة السعودية.
وتابع:"علاقة اللاعب بنادي الاتفاق لم تنته بشكل رسمي، وإذا تم إيداع جميع الخصومات في حسابه البنكي وهي 50% من أشهر مارس وابريل ومايو ويونيو سيعود لاستكمال موسمه في الدوري السعودي بشكل طبيعي".
وأتم المصدر حديثه موضحًا أن علاقة اللاعب مع الأهلي مازالت غير واضحة ولم يتم الاستقرار على موقفه بعد نهاية إعارته.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف لمصراوي.. موقف الأهلي مع أزارو.. وشرط واحد لعودته إلى الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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