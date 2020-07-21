تقارير: تجديد إعارة النني ضمن خطط مدرب بشكتاش للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية إن إدارة سيرجين يالتشين مدرب فريق بشكتاش متمسك بتجديد إعارة المصري محمد النني لاعب أرسنال المنضم إلى صفوف الفريق التركي مطلع الموسم الجاري.

وانضم النني إلى صفوف بشكتاش في سبتمبر 2019 قادمًا من أرسنال بناء على طلب من أوناي إيمري مدرب جانرز في ذلك الوقت.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فاناتيك" التركية فإن سيرجين يالتشين مدرب بشكتاش سيعقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع إدارة النادي لبحث خطط الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة التركية أن مدرب بشكتاش ينوي تسريح جميع أجانب الفريق باستثناء محمد النني وتايلور بويد.

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وأشارت "فاناتيك" في تقريرها المنشور اليوم الثلاثاء، إلى التصريحات التي أدلى بها يالتشين عقب مباراة فنارخشة بالدوري حيث أكد أن الفريق بحاجة للتعاقد مع 8-10 لاعبين جدد.

كما أكد مدرب بشكتاش أن هناك تغييرات جذرية ستطرأ على الفريق مع بداية الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أن يالتشين سيطلب من إدارة بشكتاش مناقشة العروض المتاحة لأجانب الفريق باستثناء النني وبويد.

جدير بالذكر أن هناك خلافات قد نشبت بين النني وإدارة النادي بسبب مستحقات اللاعب المصري المتأخرة قبل تسوية الأمور.