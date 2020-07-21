صحيفة مغربية: الوداد مهدد بفقدان 6 لاعبين قبل مواجهة الأهلي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت تقارير مغربية إن فريق الوداد المغربي مهدد بفقدان 6 من لاعبيه قبل مواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
تعرف على المواعيد المقترحة لنصف نهائي ونهائي دوري الأبطال
وبحسب ما ذكرته صحيفة "le 360" المغربية فإن هناك 6 لاعبين بين صفوف الوداد المغربي ستنتهي عقودهم في الثالث عشر من سبتمبر المقبل، ولم يتم تجديد عقودهم حتى الآن.
وأضافت الصحيفة التي تواصلت مع مصدر بالاتحاد المغربي والذي أوضح أن الوداد لن يتمكن من الاستفادة من خدمات اللاعبين الذي ستنتهي عقودهم خلال نصف نهائي ثم نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وبات الإسباني خوان كالوس جاريدو، مدرب الوداد مهددا بفقدان خدمات كل من الحارس ياسين الخروبي، ومحمد الناهيري، وأمين تيغزوي، وإبراهيم النقاش، وعادل الراحيلي، ثم محمد رحيمي الذي استعاره الفريق المغربي من شباب المحمدية خلال الميركاتو الشتوي الماضي.
جدير بالذكر أن جاريدو طالب سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد، تجديد عقد الناهيري حيث يعد أحد أبرز عناصر الفريق الودادي، إلا أن اللاعب طلب مبلغ كبير مقابل الموافقة على تجديد عقده وهو الأمر الذي صعب إتمام الأمور.
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