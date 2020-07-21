الخليج 365 يكشف تفاصيل جلسة الخطيب وفايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال مصدر بالأهلي، إن محمود الخطيب رئيس النادي، عقد جلسة في الساعات القليلة الماضية مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول، من أجل مواصلة النقاش حول جميع الملفات الخاصة بالفريق في الموسم الجديد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن الجلسة تمت داخل الشيخ زايد ودار فيها النقاش حول مستقبل الأهلي، واستطلاع رأي المدرب السويسري في اللاعبين المرشحين للانضمام إلي القلعة الحمراء في الموسم القادم.

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كما تناقش الخطيب مع فايلر حول المعارين بعد الاستقرار علي عدم تمديد إعارة الثنائي أكرم توفيق ومحمد شريف ورغبة المدرب في عودتهما.

وأوضح المصدر أن بعض الملفات الأخري تم تأجيلها إلي ما بعد الانتهاء من الموسم الحالي بناء علي رغبة المدير الفني في ظل الانشغال حاليا بالاستعداد للدوري الممتاز ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري بمواجهة إنبي يوم 6 أغسطس.