مسحة كورونا للاعبي الزمالك قبل مواجهة الطلائع.. وتأهيل طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يختتم الفريق الأول بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراته الودية أمام طلائع الجيش.

ويلتقي الزمالك وديًا مع طلائع الجيش في الخامسة مساء غد الأربعاء، على أرضية ملعب ستاد "الجيش" ببرج العرب ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يجري المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بعض التدريبات التكتيكية التي يحاول تطبيقها في مباراته الودية الثانية للاستقرار على التشكيل المثالي.

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وخاض الفريق تدريبات بدنية قوية صباح اليوم بملعب الفندق الذي تقيم فيه بعثة الفريق بمدينة برج العرب، وواصل ثلاثي الفريق طارق حامد ومصطفى فتحي، وكريم بامبو التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وخاض اللاعبون الثلاثة تدريبات الجري حول الملعب وبعض التمارين والقياسات البدنية، كما يواصل طارق حامد أداء التدريبات التأهيلية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة الودية والتي انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف لهدف في الودية الأولى التي أقيمت بمقر إقامة الفريق في المعسكر المقام ببرج العرب.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون لمسحة كورونا للاطمئنان على جاهزيتهم وسلامتهم قبل مباراة الغد.