رئيس ستاد القاهرة يوضح موقف من استضافة مباريات الأهلي والزمالك في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، إنه لا مانع من استضافة مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أنه لم تصله أية مخاطبات رسمية من جانب الطرفين.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي والزمالك مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كل من الوداد والرجاء -على الترتيب-.

وكان مصدر بالكاف قد صرح أمس الاثنين، عن رغبة كاف في عودة مباريات نصف نهائي البطولة لنظام الذهاب والإياب بعدما كان مقررًا إقامتها من مباراة واحدة.

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وخلال تصريحات إذاعية لراديو مصر، قال: "لم يصلنا أية خطابات من الأهلي والزمالك لاستضافة مباريات نصف نهائي دوري الأبطال، وفي حال تم تقديم طلب رسمي فنحن على استعداد تام لذلك".

وتابع: "حتى لو طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة المباريات بعدد معين من الحضور الجماهيري فلا مانع، ليس هناك أزمة وجهود الدولة ستساعدنا على خروج المباريات بشكل جيد".

وعن تطوير الملعب قال: "كل الأمور انتهت، تم تطوير الملعب وكل شئ على مايرام".

وبسؤاله عن جاهزية الاستاد لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك بالدوري، قال: "لا مانع، سنتخذ كافة الاجراءات الاحترازية وسيتم التعامل على هذا الأساس".