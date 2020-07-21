​خالد الدرندلي يعقد اجتماعاً مع شركة قناة السويس للتأمين

عقد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، في مقر النادي بالجزيرة، مع شركة قناة السويس للتأمين المسئولة عن التأمين الطبي على العاملين بالنادي؛ لمناقشة عدة أمور تتعلق بالشأن التأميني الخاص بالنادي.
وحضر الاجتماع وفد من الإدارة التنفيذية للنادي ضم كلا من: العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي، عماد حلمي المدير المالي ووائل المحمدي مدير شؤون العاملين. وحرص مسئولو النادي
وقام مسئولو النادي بمناقشة التصور الشامل للشركة في التعاقد الجديد وطلب مسئولو الأهلي مزيداً من الامتيازات المتعلقة بالرعاية الطبية للعاملين بالنادي.
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