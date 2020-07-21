الإعلان عن مواعيد وملاعب مباريات بطولة الجمهورية للسلة تحت 18 سنة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة الجمهورية تحت 18 سنة "آنسات".

وأرسلت لجنة المسابقات خطابًا اليوم للأندية المشاركة في البطولة لإخطارها بمواعيد المباريات التي تم تحديدها بناء على تعديل موعد اقامه كاس العالم للمهارات من 18/8 الي 23/8

/2020 وكاس العالم 3x3 بالمجر من 26/8/2020 الي 1/9/2020 وبناءً على طلب وزارة الشباب والرياضة تسليم ترتيب الفرق للحافز الرياضي قبل يوم 29/8/2020 وكذلك اجراء انتخابات مجلس الشيوخ 10/8/2020.

وأكدت اللجنة في خطابها على 4 نقاط بشأن المباريات المتبقية من

البطولة وهي:

• يصعد الاول والثاني الى الدور النهائى.

• لن يسمح بدخول المباريات لغير اللاعبات والجهاز الفني فقط وغير مسموح بدخول اولياء الامور او الجمهور.

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• على كل نادي الالتزام بالاجراءات الاحترازيه الصادرة من وزارة الشباب والرياضه والاتحاد المصرى لكرة السلة.

• تقام الدورة النهائيه للفرق من الاول الي السادس بالقاهرة في الفترة من 10 الي 15/8/202 ويحدد الملعب فيما بعد

فيما جاءت مواعيد المباريات كالآتي