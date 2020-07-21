خاض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مرانًا قويًا صباح اليوم الثلاثاء، على هامش معسكره المغلق المقام بمدينة الإسماعيلية، استعدادًا لاستكمال منافسات الدوري. استعدادًا لاستكمال منافسات الدوري. وقبل بداية المران عقد إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة محاضرة فنية بالملعب وجه خلالها عدد من التعليمات للاعبين. محاضرة فنية بالملعب وجه خلالها عدد من التعليمات للاعبين. وشهد المران تركيزا مكثفا على النواحي البدنية، حيث أدى اللاعبون مجموعات متنوعة من التدريبات لرفع مستوى لياقتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب جلال يحاضر لاعبي المقاصة قبل بدء المران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.