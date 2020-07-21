إيهاب جلال يعقد جلسة منفردة مع محمد التوني على هامش مران المقاصة

عقد إيهاب جلال ، المدير الفني لفريق مصر المقاصة ، جلسة منفردة مع محمد توني لاعب الفريق، والذيعاد مؤخرا للتدريبات بعد اكماله برنامج التأهيل الذي خضع له بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
ويستعد المقاصة لاستكمال بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل.
ويخوض الفريق الفيومي حالياً ، معسكراً مغلقاً بمدينة الإسماعيلية، استعدادًا لاستكمال منافسات الدوري.
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