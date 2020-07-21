إيهاب جلال يعقد جلسة منفردة مع محمد التوني على هامش مران المقاصة

عقد إيهاب جلال ، المدير الفني لفريق مصر المقاصة ، جلسة منفردة مع محمد توني لاعب الفريق، والذي عاد مؤخرا للتدريبات بعد اكماله برنامج التأهيل الذي خضع له بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعد المقاصة لاستكمال بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل.

ويخوض الفريق الفيومي حالياً ، معسكراً مغلقاً بمدينة الإسماعيلية، استعدادًا لاستكمال منافسات الدوري.

عاد مؤخرا للتدريبات بعد اكماله برنامج التأهيل الذي خضع له بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.ويستعد المقاصة لاستكمال بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل.ويخوض الفريق الفيومي حالياً ، معسكراً مغلقاً بمدينة الإسماعيلية، استعدادًا لاستكمال منافسات الدوري.

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