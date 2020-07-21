الفيفا يعاقب الرجاء المغربي بغرامة مالية لصالح مدربه السابق جاريدو

ألزمت لجنة النزاعات التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " نادي الرجاء المغربي بدفع مبلغ 160 ألف يورو إلى الإسباني كارلوس جاريدو المدرب الأسبق لنادي الرجاء.

كما ألزم الفيفا نادي الرجاء بدفع مصاريف القضية والتي تقدر بـ1800 يورو قيمة المستحقات المالية المتأخرة لصالح المدرب الإسباني.

و يتولى جاريدو حاليًا تدريب الوداد البيضاوي وسبق له أن حصل مع الرجاء على لقب الكونفيدرالية الأفريقية، كما له سابقة مع النادي الأهلي وحصل معه على لقب الكونفدرالية أيضًا.

الأسبق لنادي الرجاء.كما ألزم الفيفا نادي الرجاء بدفع مصاريف القضية والتي تقدر بـ1800 يورو قيمة المستحقات المالية المتأخرة لصالح المدرب الإسباني.و يتولى جاريدو حاليًا تدريب الوداد البيضاوي وسبق له أن حصل مع الرجاء على لقب الكونفيدرالية الأفريقية، كما له سابقة مع النادي الأهلي وحصل معه على لقب الكونفدرالية أيضًا.

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