الفيفا يعاقب الرجاء المغربي بغرامة مالية لصالح مدربه السابق جاريدو

ألزمت لجنة النزاعات التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " نادي الرجاء المغربي بدفع مبلغ 160 ألف يورو إلى الإسباني كارلوس جاريدو المدربالأسبق لنادي الرجاء.
كما ألزم الفيفا نادي الرجاء بدفع مصاريف القضية والتي تقدر بـ1800 يورو قيمة المستحقات المالية المتأخرة لصالح المدرب الإسباني.
و يتولى جاريدو حاليًا تدريب الوداد البيضاوي وسبق له أن حصل مع الرجاء على لقب الكونفيدرالية الأفريقية، كما له سابقة مع النادي الأهلي وحصل معه على لقب الكونفدرالية أيضًا.
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