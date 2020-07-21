الجهاز الفني ليد الزمالك يقرر خوض التدريبات على فترتين

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، خوض التدريبات على فترتين وذلك استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.وتدرب الفريق في السابعة صباح اليوم على التراك بالنادى لمدة ساعة ويعقبه تدريب مسائي الساعة السابعة مساءًا على صالة المركز الأولمبي بالمعادي نظرًا لانشغال صالة النادى بأعمال الصيانة والتجديدات.
وحرص الجهاز الفني بقيادة حسين زكي المدير الفني للفريق وحسن يسري المدرب العام على تدريب الفريق علي فترتين لزيادة الحمل البدني للاعبين الفترة الحالية.
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