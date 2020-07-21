طنطا يواجه الاتحاد السكندري وديًا اليوم

يبدأ فريق الكرة بنادى طنطا بقيادة أيمن المزين أولى تجاربه الودية مساء اليوم مع الاتحاد السكندرى باستاد سموحة استعدادًا لاستئناف مباريات الدورى الممتاز بعد توقف كورونا.
وكان الفريق قد واصل تدريباته على ملعب برج العرب الفرعى خلال معسكر الفريق وقامأيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، باجراء تقسيمه امس بين الازرق والاصفر انتهت بفوز الاخير بهدف جون افيرى.
وسوف يلتقى طنطا بعد غدا الخميس مع المصرى البورسعيدى فى تجربه ثانيه للفريقعلى ملعب استاد برج العرب ثم مع طلائع الجيش يوم ٢٦ على نفس الملعب واكد علاء عكاشه مدير الكره انه يجرى حاليا الترتيب لاقامة ثلاث مباريات اخرى بالاتفاق مع اندية الدورى الممتاز.
يذكر ان طنطا اختار استاد برج العرب لاستكمال باقى مبارياته فى الدورى على الملعب الرئيسى واقامة التدريبات على الملعب الفرعى.
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