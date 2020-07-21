شفاء هتان باهبري لاعب الهلال السعودي من فيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تعافي هتان باهبري، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الهلال السعودي من فيروس كورونا.

أوضحت التقارير، أن نتائج المسحة التي خضع لها هتان باهبري، جاءت سلبية من فيروس كورونا. من المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق خلال المعسكر الذي يقوده لوشيسكو خلال الساعات المقبلة.

حددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة.

جاءت سلبية من فيروس كورونا. من المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق خلال المعسكر الذي يقوده لوشيسكو خلال الساعات المقبلة.حددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلى 9 سبتمبر.يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة.

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