أزمة جديدة في اتحاد جدة

تواجه إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، أزمة جديدة بسبب البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى.

كشفت تقارير صحفية سعودية بأن مارسيلو جروهي ينتظر تسلم مبلغ 8 ملايين ريـال مستحقات متأخرة. وكان مارسيلو جروهي انضم

لمعسكر أبها الأسبوع الماضي بعد تعافيه من فيروس كورونا

انضم مارسيلو جروهي، صاحب الـ٣٣ عامًا، إلى صفوف اتحاد جدة السعودى موسم ٢٠١٩ قادمًا من جريميو البرازيلي وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري

السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين، حيث تستأنف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس، وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٣ نقطة.