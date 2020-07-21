أحمد مرتضى منصور: لا أبحث عن فضيحة، وسنقدم ملف نادي القرن للفيفا في هذا الموعد

شدد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك “أحمد مرتضى منصور”، أن ملف نادي القرن سيتم إرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال أيام قليلة، مؤكدًا تمسك القلعة البيضاء بحق النادي في الحصول على اللقب.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الزمالك:” أطلب من جماهير الزمالك عدم الاستعجال، فهو ملف أخطاء 20 عاماً ماضياً، ونسعى ليكون شامل ويحتوي على جميع نقاط القوة التي تصب في مصلحة النادي”.

وأكمل:” العبرة ليست في تقديم ملف فحسب، بل لابد وأن يكون وافياً ويشمل جميع النقاط التي ترجح كفة الزمالك والملاحظات القوية بشأن المعايير التي حرمتنا من اللقب”.

وواصل تصريحاته مؤكداً أنه على قناعة تامة بأن الزمالك هو نادي القرن وفقاً للبطولات التي حققها النادي وعلى مستوى أرقام المشاركات قارياً.

وتابع :” كنت أنوي عدم الترشح للانتخابات المقبلة ولكن تحدي فرع 6 أكتوبر وستاد النادي الجديد اضطرني للتراجع عن قراري، وفي حالة الانتهاء منهما لن أترشح مجدداً”.

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وأكمل تصريحاته مؤكداً أن الهجوم الممنهج الذي تعرض له المجلس الحالي للزمالك جعله يرغب في الابتعاد عن العمل العام.

لا أبحث عن فضيحة

وأشار أحمد مرتضى منصور إلى أنه رفض الحصول على فيديوهات مسيئة ونشرها لبعض خصوم رئيس الزمالك، والده مرتضى منصور، وعلق قائلا:” لا ابحث عن فضيحة أحد، ورفضت الحصول على فيديوهات أحضرها لي اعلامي شهير لخصوم مرتضى منصور”.

وأردف :” هذه حياة شخصية، والله يستر العباد فكيف أن أقوم بفضحها ونشرها”.

وأتم تصريحاته مؤكداً أن مقطع الفيديو الذي انتشر لمرتضى منصور رئيس النادي “مفبرك” ولا أساس له من الصحة، وضمن حملة ممنهجة ضد مجلس الزمالك.

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