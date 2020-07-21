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النصر يتلقى ضربة قوية قبل الديربي أمام الهلال

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محمود ماهر 0 تبليغ

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تلقى المدير الفني لنادي النصر “روي فيتوريا” ضربة قوية قبل ديربي الرياض أمام الهلال، المقرر له يوم الخامس من أغسطس المقبل، بعدما فشل الثنائي “عمر هوساوي وعبد الله مادو” في التعافي من الإصابة التي ألمت بهما خلال فترة التحضيرات لعودة الدوري السعودي.

وأفاد تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، بأن عمر هوساوي وعبد الله مادو خرجا بشكل رسمي من حسابات المدرب البرتغالي روي فيتوريا قبل مواجهة الهلال مطلع الشهر المقبل في قمة مباريات الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير ) بسبب الإصابة.

وأكدت صحيفة الاقتصادية هذا الخبر في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قائلة “هوساوي عاودته آلام الساق من جديد بعد فترة من إجرائه لعملية جراحية سابقة، وسيحتاج لشهر أو أكثر للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق النصر”.

أما قلب الدفاع عبد الله مادو فلن تزيد مدة غيابه عن الأسبوعين، حيث سيحتاج لفترة قصيرة للعودة مجددًا للمشاركة مع النصر، لكنه لن يكون مستعدًا للعب أمام الهلال في ديربي الرياض الشهر المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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