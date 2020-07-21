النصر يتلقى ضربة قوية قبل الديربي أمام الهلال

تلقى المدير الفني لنادي النصر “روي فيتوريا” ضربة قوية قبل ديربي الرياض أمام الهلال، المقرر له يوم الخامس من أغسطس المقبل، بعدما فشل الثنائي “عمر هوساوي وعبد الله مادو” في التعافي من الإصابة التي ألمت بهما خلال فترة التحضيرات لعودة الدوري السعودي.

وأفاد تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، بأن عمر هوساوي وعبد الله مادو خرجا بشكل رسمي من حسابات المدرب البرتغالي روي فيتوريا قبل مواجهة الهلال مطلع الشهر المقبل في قمة مباريات الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) بسبب الإصابة.

وأكدت صحيفة الاقتصادية السعودية هذا الخبر في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قائلة “هوساوي عاودته آلام الساق من جديد بعد فترة من إجرائه لعملية جراحية سابقة، وسيحتاج لشهر أو أكثر للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق النصر”.

أما قلب الدفاع عبد الله مادو فلن تزيد مدة غيابه عن الأسبوعين، حيث سيحتاج لفترة قصيرة للعودة مجددًا للمشاركة مع النصر، لكنه لن يكون مستعدًا للعب أمام الهلال في ديربي الرياض الشهر المقبل.

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