الكاف يكشف كواليس تغير نظام نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

أكدرئيس لجنة الأندية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، كونستانت عماري، أن الاجتماع الذي اقيم لم يتم اتخاذ أي قرار خلاله.

وقال عماري في تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد:” لم نتخذ اي قرار في اجتماع الاندية، وكل ما يكتب عن وجود قرار يخص نظام نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ليس له اساس من الصحة”.

وتابع:” كل التقارير الذي تحدثت عن وجود قرارات تخص التنظيم أو استضافة أحد منهم للنصف او النهائي دوري الابطال غير صحيحة”.

وواصل:” نحن نقوم بتقديم توصيات فقط ولجنة الطواريء والمكتب التنفيذي هما من يتخذان القرار النهائي”.

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وقد أكدت شبكة “بي إن سبورتس” عبر تويتر في وقت سابق، أن مصادر خاصة أكدت توصية لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توصي باستكمال نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب.

وبالنسبة للمباراة النهائية، فإن اللجنة توصي بإقامة نهائي هذا الموسم في بلد محايد في حال تأهل فريقين من بلدين مختلفين، وفي حال كان الطرفان من بلد واحد سيقام النهائي في بلدهما.

كما أفادت ذات المصادر أن لجنة المسابقات في الكاف حددت 25 سبتمبر تاريخا لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال و2 أكتوبر موعدا لمباراة الإياب، على أن تقام المباراة النهائية يوم 10 أكتوبر.

ومازال مصير استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا، للموسم الجاري غامضًا، في ظل عدم اختيار دولة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، حتى الآن لإقامة المباريات المتبقية من المسابقة للموسم الجاري بها، بنظام البطولة المصغرة.

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