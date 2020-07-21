أحمد مرتضى منصور: قرار الكاف في مصلحة الزمالك.. وعرضت على الأهلي إنشاء ملعب مشترك

قال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد مرتضى منصور،، أن نظام الذهاب والاياب الذي أعاده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بخصوص نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يصب في مصلحة كرة القدم بشكل عام.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما سيواجه الأهلي نظيره الوداد في نفس الدور.

وأوضح أحمد مرتضى منصور خلال تصريحات لبر نامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:” من الرائع أن نشاهد مباراتين بين فريقين بحجم الزمالك والرجاء، وكنت أرى أن نظام المباراة الواحدة ظالمًا”.

وأضاف:” فرصة الزمالك ستكون جيدة بنظام الذهاب والاياب وسنكون سعداء بزيارة المغرب كبلد شقيق”.

وعلق أحمد مرتضى على لقاء سموحة الودي، وقال:”سعدت بنقل أول مباراة على الهواء على شاشة قناة الزمالك، وأتمنى أن تستفيد القناة من كوادر من نجوم النادي مثل أحمد حسام ميدو وأيمن يونس وحازم إمام”.

وأكد أحمد مرتضى أن من نعم الله على مصر وجود ناديين بحجم الزمالك والأهلي، بجماهيرهما العريضة، وقال :” أنا ضد التعصب الرياضي، فبغض النظر عن التنافس بين الزمالك والأهلي، هي في النهاية رياضة وعلى الجميع التحلي بالروح الرياضية”.

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وواصل: “نحن بلد عظيم، وفي النهاية مشجع الأهلي هو أخ للزملكاوي والعكس صحيح، وجماهير مصر بشكل عام تحتاج لإفاقة والبعد عن التعصب”.

عرضت على الأهلي إنشاء ملعب مشترك

وفجر أحمد مرتضى مفاجأة، كاشفًا أنه عرض على إدارة النادي الأهلي السابقة برئاسة محمود طاهر إنشاء ملعب مشترك للقطبين، مؤكدًا إن إنشاء ملعب خاص بالقلعة البيضاء حلم يرادوه ويسعى لتحقيقه منذ سنوات طويلة.

وتابع:” عرضت على محمود طاهر، رئيس الأهلي السابق على انشاء ملعب مشترك للزمالك والأهلي ودرسنا الأمر سويًا، لكن تكلفة المشروع كانت ضخمة للغاية”.

وأكمل حديثه:” خلال عام ونصف سنكون قد انتهينا من المرحلة الأولى من بناء ملعب الزمالك”.

وأتم: “وجود ملعب للزمالك وللأهلي هو الأساس لتطوير الكرة المصرية”.

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