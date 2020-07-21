رياضة | 5 ملايين جنيه تنهي صفقة جديدة للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 ملايين جنيه تنهي صفقة جديدة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت تقارير صحفية اليوم أن النادى الأهلى يحق له التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام لاعب فريق وادى دجلة مقابل 5 مليون جنيه خاصة ان هناك عقد بين الناديين بعدما انتقل بيكهام لوادى دجلة ضمن صفقة انتقال محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي.

وكان أحمد رمضان بيكهام أحد اللاعبين الذي ظهروا بصورة مميزة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد تتويج مصر باللقب.