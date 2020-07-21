رياضة | بعد اقتراب عمر السعيد وكاسونجو.. الزمالك يخطط لضم الهداف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقتراب عمر السعيد وكاسونجو.. الزمالك يخطط لضم الهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطط إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يفتح خطوط اتصال مع محمود وادي

وكشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك عن تجديد المفاوضات بشكل قوي مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأوضحت المصادر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أوصى بالتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي بين صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

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وأشارت المصادر إلى أن باتريس كارتيرون، أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع وادي بالتنسيق مع إدارة الكرة.

وتابعت المصادر أن مسؤولوا الزمالك اتفقوا مع وادي ووكيله على كل تفاصيل الصفقة ليتبقى فقط رفع قرار القيد عن النادي البورسعيدي من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي.

الزمالك يستقر على خوض 5 مباريات ودية

وفي سياق متصل استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على خوض 5 مباريات ودية، خلال معسكره الحالي بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مع كل من سموحة ووادي دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لاستئناف النشاط.

وحدد الجهاز الفني بقيادة كارتيرون يوم 22 يوليو، موعدا لمباراة طلائع الجيش، ويوم 23 لمباراة بيراميدز، ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادي دجلة، ويوم 29 مع أسوان.