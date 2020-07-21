رياضة | فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لعودة أزارو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لعودة أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه ممثلة في محمود الخطيب رئيس النادي والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف الكرة الضوء الأخضر لعودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي، بعد قرار قطع اعارته لوجود خلاف مادي مع الجانب السعودي، عقب تأخرهم عن سداد باقي قيمة الإعارة.

وعقد الخطيب جلسة مع فايلر خلال الساعات الماضية شهدت الاتفاق على عددة أمور أبرزها عودة وليد أزارو وبحث الصفقات التي سيبرمها النادي بخلاف طاهر محمد طاهر الذي نجحت إدارة الأهلي في ضمه من المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل بالإضافة لملفي اللاعبين الراحلين والمعارين.

وترى إدارة الأهلي أن عودة وليد أزارو ستمثل إضافة كبيرة للفريق على المستوى الفني خاصة وأن المهاجمين المتواجدين حالياً لم ينحوا في اقناع فايلر، الأمر الذي أجبر المدرب السويسري على توظيف أجاي في مركز المهاجم الصريح رغم أنه ليس مركزه الأصلي.

وتوصل الأهلى لاتفاق مع وليد أزارو لتمديد عقده مع المارد الأحمر لمدة 3 مواسم مقبلة.