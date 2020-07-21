رياضة | جلسة مرتقبة لـ"عبد الحفيظ" مع نجم الأهلي لحسم مصيره

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جلسة مرتقبة لـ"عبد الحفيظ" مع نجم الأهلي لحسم مصيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في إنهاء ملف الحصول على خدمات رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم والمعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وقرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، عقد جلسة خاصة ومهمة مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصيره وتحديد موقفه من البقاء فى النادي من عدمه.

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ويتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بخدمات لاعبه وطالب إدارة النادي بضرورة حسم ضمه، ورفع المقابل المادي لإنهاء الصفقة.

وأبلغ رمضان صبحي، مدير الكرة برغبته في عدم الرحيل و ورغبته في الاستمرار بين جدران التتش لفترة أخرى، بعدما أصبح عنصر أساسي بالفريق والمنتخب الوطني.

وكان النادي الأهلي، رفع عرضه إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع اللاعب بصفة نهائية إلا أن ناديه مازال يشترط الحصول على 7 ملايين جنيه إسترليني، لإتمام الصفقة.