رياضة | برايتون يقترب من بضم موهبة أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برايتون يقترب من بضم موهبة أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الثلاثاء، عن أن نادي برايتون الإنجليزي أبدى اهتمامه بضم لاعب فريق أرسنال أينسلي ميتلاند نايلز، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ستاندرد" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ميتلاند نايلز عانى كثيرا لإيجاد مكان له بالفريق، رغم مشاركته كأساسي في المباراة الأخيرة التي فاز بها أرسنال على مانشستر سيتي 2 / صفر، في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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وأضافت الصحيفة ذاتها أن ميتلاند نايلز / 22 عاما/ منفتح لفكرة مغادرة أرسنال خلال الصيف الجاري، كما أن برايتون يراقب وضعه مع الفريق قبل الدخول في مفاوضات من أجل انتقال محتمل للاعب.

ويتبقى ثلاث سنوات في عقد ميتلاند نايلز مع النادي اللندني، فيما أشار الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق إلى رغبته في بقاء اللاعب.

ويحتل برايتون المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.