رياضة | نجم الأهلي يرفض الإغراءات ويقرر البقاء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يرفض الإغراءات ويقرر البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ المالي أليو ديانج نجم النادي الأهلي قرارا مفاجئا بشأن الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتلقى إبراهيم كمارا وكيل أعمال ديانج في الأيام القليلة الماضية العديد من العروض للتعاقد مع موكله في نهاية الموسم الجاري.

Advertisements

وكانت أبرز العروض التي وصلت إلى وكيل أعمال ديانج هي ثلاثة عروض من الدوري الإماراتي والدوري البرتغالي.

ورفض أليو ديانج كل العروض التي وصلته لضمه في الميركاتو الصيفي القادم مؤكدا أنه يفضل البقاء مع الأهلي في الموسم المقبل.

وطلب ديانج من وكيل أعماله أن يغلق باب المفاوضات مع أي نادي تقدم له بعروض أو أي أندية سوف تتقدم الفترة القادمة ويؤكد لهم أنه لن يرحل قبل انتهاء عقده مع الأهلي.