رياضة | سعفان الصغير: مصير باهر المحمدي في يد إدارة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سعفان الصغير: مصير باهر المحمدي في يد إدارة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلي، أن مصير باهر المحمدي مدافع الفريق، في يد مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان، مشيرا إلى أن اللاعب يُفضل الاحتراف خارج مصر في الموسم المقبل.

وقال سعفان الصغير في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" مع أحمد حسن، والمذاع على راديو مصر:" قمنا بالتعاقد مع صفقات جيدة في الصيف الماضي مثل همام طارق ودونجا، ولدينا باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي، ولكن نتواجد في مكانة لا تليق بالنادي الإسماعيلي حاليا".

وحول موقف باهر المحمدي، قال:" عقده ممتد حتى 2023، واللاعب يخضع للعلاج في القاهرة وأمامه 10 أيام للعودة إلى الإسماعيلي، وهو يرغب في خوض تجربة احتراف خارج مصر سواء خليجيا أو أوروبيا، وهو يريد الرحيل للخارج".

وأضاف:" عروض الأهلي والزمالك، في يد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، هو الوحيد صاحب القرار في بيع باهر المحمدي لأي نادٍ داخل مصر".