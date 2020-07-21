رياضة | عبدالناصر محمد يقترب بقوة من تدريب بهلاء العمانى

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عبدالناصر محمد يقترب بقوة من تدريب بهلاء العمانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب عبدالناصر محمد المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر السابق من تولى المسؤلية الفنية لفريق بهلاء العمانى خلال الفترة القادمة بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة للغاية فى الأونة الأخيرة.

وبدأت المفاوضات بين عبدالناصر محمد ومسؤلى الفريق العمانى منذ أكثر من شهر وشهدت شد وجذب بسبب الراتب الشهرى والجهاز الفنى المعاون له الذى سيعمل معه فى تدريب الفريق.

وسيصل وفد رسمى من نادى بهلاء إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة من أجل اتمام كافة الإجراءات وتوقيع العقود رسمياً قبل السفر طبقا للشروط التى حددها عبدالناصر محمد.

ويعد نادى بهلاء من أندية الوسط فى الدورى العمانى وسبق وأن احترف به عدد من اللاعبين المصريين وآخرهم أحمد قطاوى لاعب نادى طنطا.