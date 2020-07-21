رياضة | تشيلسي يسعى لخطف هندرسون من مانشستر اليونايتد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يسعى لخطف هندرسون من مانشستر اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، استعداده لدفع راتب أكثر من الضعف لدين هندرسون حارس مرمى شيفيلد يونايتد المعار من مانشستر يونايتد، وذلك في محاولة لمنع عودته لفريقه الاصلي.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفننج" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن تشيلسي تواصل مع ممثلي هندرسون، في ظل عدم رضاء فرانك لامبارد المدير الفني للفريق عن الإسباني كيبا أريزابالاجا الحارس الحالي للفريق للندني والذي يعد أعلى حارس مرمى ثمنا في العالم حيث كان النادي قد تعاقد معه مقابل 71 مليون جنيه إسترليني.

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وأضافت الصحيفة أن هندرسون البالغ من العمر 23 عاما، يتقاضى حاليا راتبا اسبوعيا قدره 70 ألف جنيه إسترليني ، لكن شيفيلد يونايتد دفع أغلب راتبه العام الماضي، فيما يبدو تشيلسي على استعداد لاغراء الحارس براتب قيمته 170 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ومن المقرر أن يعود هندرسون إلى مانشستر يونايتد بمجرد نهاية فترة إعارته لشيفيلد يونايتد الاسبوع المقبل.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة.