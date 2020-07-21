رياضة | مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءًا على رغبة المدرب السويسري رينيه فايلر.

كواليس مكالمة الخطيب مع باهر المحمدي

تحدث مصدر مقرب من باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن كواليس انتقاله للأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، لتعويض رحيل أحمد فتحي.

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وأكد مصدر مقرب من المحمدي في تصريحات صحفية: "مفاوضات الأهلي مع باهر المحمدي مازالت مستمرة، واللاعب يفضل الانتقال للقلعة الحمراء، وأصبح قريبًا جدًا بعد مكالمة محمود الخطيب لمعرفه رغبته في ارتداء قميص الفريق الأحمر وحسم الأمور بشكل رسمي مع الدراويش".

وتابع المصدر: "محمود الخطيب سيتواصل مع إبراهيم عثمان لتخفيف قيمة انتقال باهر للأهلي، ومن الممكن دخول احد لاعبي الأهلي في صفقة تبادلية ولكن ستكون عن طريق الإعارة، وهذا ما يخطط له مجلس الإسماعيلي".

وأوضح المصدر أن المدافع الدولي يركز حاليًا مع الإسماعيلي، والعودة من جديد الي الملاعب بعد الإصابة الأخيرة التي ضربته، و3 أسابيع تفصله على التدريبات الجماعية.

الجدير بالذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قد رشحت باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي لخلافة أحمد فتحي في الأهلي، حيث اقتنع فايلر بقدرات المدافع الجوكر، لاسيما أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، بجانب ضربات الرأس المعروف بها والروح القتالية العالية التي يتميز بها.