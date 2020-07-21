رياضة | ريال بيتيس يعلن تمديد عقد نجمه حتى 2023

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال بيتيس يعلن تمديد عقد نجمه حتى 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقد لاعبه إدجار جونزاليس حتى نهاية شهر يونيو عام 2023، كما أعلن تصعيده للفريق الأول بداية من الموسم المقبل.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ريال بيتي اليوم، أن إدجار انضم إلى الفريق في يوليو عام 2018، من أجل الانضمام إلى صفوف فريق بيتيس ديبورتيفو (الفريق الثاني بالنادي).

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وأضاف النادي في بيانه أن تطور مستوى اللاعب والأداء الجيد الذي قدمه، ساهما في انضمامه لقائمة الفريق الأول في اكثر من مباراة، حيث شارك للمرة الأولى مع بيتيس أمام بلنسية في 23 نوفمبر الماضي، وهي المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2 / 1 .

وشارك إدجار في 14 مباراة رسمية مع الفريق الأول لبيتيس، منها عشر مباريات في بطولة الدوري الإسباني وأربعة في كأس ملك إسبانيا.

وأنهى ريال بيتيس الموسم في المركز الخامس عشر برصيد 41 نقطة.