رياضة | نجم من العيار الثقيل على أعتاب الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم من العيار الثقيل على أعتاب الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إفريقية اليوم الثلاثاء واحدة من المفاجآت المدوية بشأن اقتراب وادي دجلة من ضم صفقة من العيار الثقيل على طريقة الفرنسي الشهير فلوران مالودا.

وكان وادي دجلة نجح في التعاقد مع فلوران مالودا نجم منتخب فرنسا ونادي تشيلسي السابق، في عام 2016 في حدث تاريخي بالدوري المصري الممتاز.

ووفقا لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية اليوم فإن الغاني أسامواه جيان أكد أن هناك مفاوضات مع أحد الأندية في القارة السمراء لتكون التجربة له في إفريقيا بعد رحلة طويلة لعب خلالها لعدد كبير من الأندية الأوروبية والخليجية.

وتشير التقارير إلى أن وادي دجلة قام بالفعل بالتفاوض مع ممثلي اللاعب الغاني ووصلوا إلى اتفاق يقضي بانضمام جيان إلى الدوري المصري بداية من الموسم المقبل.