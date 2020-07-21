رياضة | كشري: أسوان سيخوض مبارياته على ستاد الشرطة ونشكر وزير الشباب والرياضة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كشري: أسوان سيخوض مبارياته على ستاد الشرطة ونشكر وزير الشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان، أنه تم الاستقرار بصفة نهائية على إقامة مباريات فريقه على استاد الشرطة، موجها الشكر لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، وكذلك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقال كشري في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" مع أحمد حسن، المذاع عبر راديو مصر:" نتواجد في المركز الاوليمبي منذ عشرين يوما، لإقامة معسكر استعدادا للدوري، ولعبنا مع الإسماعيلي وديا، وسنخوض مباراة اليوم مع المقاولون العرب".

وأضاف:"اتحاد الكرة أبلغنا بخوض المباريات كل 4 أيام، الأمور أصبحت صعبة في ظروف الطيران، وطلبوا مننا التواجد في القاهرة، خاصة أنه من الصعب سفر الفرق لمواجهتنا في أسوان، وهناك رحلتين فقط في الأسبوع".

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وتابع: "اخترت ثلاث ملاعب في البداية لإقامة المباريات عليهم وهم استاد جهاز الرياضة العسكري وملعب المكس وبتروسبورت، لكن في النهاية حصلنا على موافقة ملعب اتحاد الشرطة لخوض مبارياتنا عليه".

وواصل:"الوزير أشرف صبحي، ساهم في خوض أسوان للمعسكر في المركز الأوليمبي، وهناك دعم كبير من اتحاد الكرة، الإمكانيات ضعيفة، وكان من الصعب الإقامة في القاهرة طوال الدور الثاني.

وأكمل: أشكر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على دعمه للنادي بمليون جنيه، وقمنا بدفع مستحقات اللاعبين بهذا المبلغ".

وأتم: "نتصارع مع 10 فرق من أجل البقاء في الممتاز، لم نتحدث عن صفقات للموسم القادم، أريد التركيز مع اللاعبين الحاليين في أسوان من أجل تحقيق نتائج جيدة في الموسم الحالي".