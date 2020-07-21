رياضة | مدرب حراس الإسماعيلي: لسنا في حاجة لخدمات عواد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب حراس الإسماعيلي: لسنا في حاجة لخدمات عواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، موقفه من التعاقد مع محمد عواد حارس الفريق السابق والزمالك الحالي.

وقال سعفان الصغير في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" مع أحمد حسن، والمذاع على راديو مصر:" لست في حاجة لضم حراس مرمى، تم سؤالي قبل ذلك وأكدت وجود محمد فوزي ومحمد مجدي بالإضافة لحراس شباب سيحصلون على فرصتهم".

وأضاف:" لست في حاجة للتعاقد مطلقا لاعادة محمد عواد، أو محمد صبحي، احترم الجميع، لكن لدي 4 حراس في النادي الإسماعيلي".