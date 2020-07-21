رياضة | الطويلة يحسم موقف كريم فؤاد من العروض التي تلقاها مؤخرًا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الطويلة يحسم موقف كريم فؤاد من العروض التي تلقاها مؤخرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، موقف الظهير الأيمن كريم فؤاد، المعار لنادي إنبي والمطلوب من جانب النادي الأهلي في الصيف المقبل.

وقال محمد الطويلة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" مع أحمد حسن، المذاع عبر راديو مصر:"الموعد المحدد لبدء تدريبات الفريق عقب عيد الأضحي، الأمور غير واضحة في كرة القدم خلال الفترة الماضية، لدينا 5 مباريات فقط في دوري الدرجة الثانية".

وأضاف: " عقد كريم فؤاد مع إنبي، إعارة لمدة موسم فقط، وحال صعود النجوم يعود بشكل مباشر إلينا، وكان هناك بند ينص على شراء اللاعب يوم 31 مايو الماضي، من جانب الفريق البترولي، وهو ما لم يحدث".

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وواصل:" إنبي يمتلك بندا آخر، في حالة عدم وصول عرض خارجي لضم كريم فؤاد، من حقه أن يطلب من النجوم تمديد موسم آخر على سبيل الإعارة، ولكن لن نقوم ببيع اللاعب بشكل رسمي، فقط من حقهم إعارة حال عدم وصول عروض خارجية لضم اللاعب".

وتابع:" لدينا عرضين من البرتغال لضم كريم فؤاد، وهناك لاعبين آخرين لديهم عروض، والأقرب أن ينضم اللاعب إلى صفوف أحد فرق الدرجة الثانية في البرتغال".

وواصل: "ولدينا عقد مع نادي بنفيكا، والمدربين يقودون قطاع الناشئين، وهم من قاموا بتصعيد كريم فؤاد للفريق الأول وقام بترشيحه لفرق برتغالية، الأمور حاليا متوقفة بسبب ظروف الطيران، ولكن اللاعب الآن على قوة نادي إنبي".