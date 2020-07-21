رياضة | النجوم يقطع الطريق أمام بيراميدز ويفضل احتراف نجمه في أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر النجوم يقطع الطريق أمام بيراميدز ويفضل احتراف نجمه في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، موقف الناشئ محمود صابر لاعب منتخب مصر للشباب، بعد أنباء المفاوضات التي تلقاها اللاعب من الأهلي وبيراميدز، للتعاقد معه بعدما لفت الأنظار خلال الفترة الماضية.
وقال الطويلة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" مع أحمد حسن، المذاع عبر راديو مصر: "أفضل الاحتراف الخارجي، حتى لو كانت النواحي المالية ضئيلة، لتحقيق مكسب مستقبلي، ولو رحيله لأي نادٍ داخل مصر، سيكون في صالحه سندرس الموقف".
وتابع:" هناك عروض بالفعل داخل مصر، من جانب بعض الوكلاء، لا أهتم سوى بالعروض الرسمية والكلام المباشر، سبق وتحدث معي وكيل وأبلغني بأن هناك عرض خلال 15 يوم ولم يحدث".