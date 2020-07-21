رياضة | النجوم يقطع الطريق أمام بيراميدز ويفضل احتراف نجمه في أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر النجوم يقطع الطريق أمام بيراميدز ويفضل احتراف نجمه في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، موقف الناشئ محمود صابر لاعب منتخب مصر للشباب، بعد أنباء المفاوضات التي تلقاها اللاعب من الأهلي وبيراميدز، للتعاقد معه بعدما لفت الأنظار خلال الفترة الماضية.

وقال الطويلة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" مع أحمد حسن، المذاع عبر راديو مصر: "أفضل الاحتراف الخارجي، حتى لو كانت النواحي المالية ضئيلة، لتحقيق مكسب مستقبلي، ولو رحيله لأي نادٍ داخل مصر، سيكون في صالحه سندرس الموقف".

وتابع:" هناك عروض بالفعل داخل مصر، من جانب بعض الوكلاء، لا أهتم سوى بالعروض الرسمية والكلام المباشر، سبق وتحدث معي وكيل وأبلغني بأن هناك عرض خلال 15 يوم ولم يحدث".