رياضة | مرتضى منصور يشيد بلاعبي الزمالك أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يشيد بلاعبي الزمالك أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الفريق الكروي الأول خلال مباراة سموحة الودية الأخيرة.

وفاز الزمالك على حساب سموحة بخمسة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بملعب معسكر الفريق ببرج العرب وسجل فيها الفريق أهدافه بالكامل في الشوط الأول.

وأكد رئيس الزمالك أن الزمالك حقق أهدافه الفنية والمعنوية من المباراة بعدما استطاع تحقيق نتيجة كبيرة في الشوط الأول أدت إلى حافز كبير للاعبين في بداية رحلة دوري ابطال أفريقيا الذي نسعى الى تحقيقه لإسعاد ملايين الجماهير التي تنتمي للكيان.

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وطالب مرتضى منصور الجهاز الفني واللاعبين بضرورة الاستمرار في تقديم أداء ممتع في المباريات وهي السمة التي طالما تعشقها الجماهير من فريق الزمالك.

وأوضح رئيس النادي أن كافة إمكانات النادي مسخرة لتحقيق الفريق كل طموحات الجماهير في كل البطولات.

ويلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش وديا في الخامسة مساء غداً "الأربعاء" على أرضية ملعب استاد "الجيش" ببرج العرب ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز.

ويواصل الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب وفق الخطة التي تم وضعها من قبل الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أقصى درجة ممكنة من الجاهزية قبل استئناف النشاط الكروي.