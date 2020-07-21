رياضة | الزمالك يستعد لخوض المباراة الودية أمام طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستعد لخوض المباراة الودية أمام طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الخامسة والنصف مساء اليوم استعداداته الجادة لخوض المباراة الودية الثانية والتي سيلتقي فيها نظيره طلائع الجيش في تمام الخامسة مساء غداً الأربعاء على أرضية ملعب استاد "الجيش" ببرج العرب ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يجري المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بعض التدريبات التكتيكية التي يسعى الى تطبيقها في مباراة غدا للاستقرار على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء المرتقب.

وخاض الفريق صباح اليوم "الثلاثاء" تدريبات بدنية قوية بملعب الفندق الذي تقيم فيه بعثة الفريق بمدينة برج العرب.