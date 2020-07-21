رياضة | درويش: لم نتلقى أي خطابات رسمية لإقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا على ستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر درويش: لم نتلقى أي خطابات رسمية لإقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا على ستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، عدم وصول أي خطابات رسمية حتى الآن، بشأن إقامة مواجهات الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الاستاد جاهز لاستقبال المباريات.

وقال علي درويش في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" لم يصلنا أي خطاب رسمي بخوض مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على إستاد القاهرة، وأتمنى استضافة المباراتين على إستاد القاهرة الدولي لكن لم يتم مخاطبتنا رسميا حتى الآن".

وأضاف:" استاد القاهرة ملعب الأهلي والزمالك في الدوري المصري، وظهرنا بشكل مشرف في البطولات السابقة (أمم إفريقيا 2019 - وبطولة افريقيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23)، وسنظهر بشكل مشرف كالعادة".

وتابع درويش: "المدرجات كانت ممتلئة في البطولات السابقة، سعة الاستاد 73 ألف كانت على أخرها، والجميع سيتعاون لخروج المباريات بشكل مشرف، جاهزون لاستضافة مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا".

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وواصل: "التطوير تم بالفعل في استاد القاهرة، والنجيل الصيفي يزرع مرة واحدة وبعد ذلك يكون مستديم، والنتيجة ممتازة، والأرضية أصبحت رائعة، وهي المرحلة الأخيرة من التطوير في نجيلة الملعب".

وأردف: "الأهلي والزمالك يخوضان المباريات في الدوري على إستاد القاهرة، ويتم ذلك بموافقة الجهات الأمنية".

وأضاف رئيس هيئة ا ستاد القاهرة: "نسير على تعليمات وزارة الرياضة، سنطبق الإجراءات الاحترازية، وعودة الجماهير قرار الدولة، ومصر تسير بمجهود مشرف في مواجهة فيروس كورونا، وأعتقد أن مسابقة الدوري ستقام بدون جمهور، ومن الصعب عودتهم في الوقت الحالي".

وأتم: كل الأندية تطبق الإجراءات المطلوبة، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لم يحسم موقف حضور الجماهير في المباريات الإفريقية للأهلي أو الزمالك".