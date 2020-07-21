رياضة | ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل قبل موقعة الرجاء الإفريقية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل قبل موقعة الرجاء الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك طارق حامد ومصطفى فتحي، وكريم بامبو التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

ويواصل الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب وفق الخطة التي تم وضعها من قبل الجهاز الفني للوصول باللاعبين الى أقصى درجة ممكنة من الجاهزية قبل استئناف النشاط الكروي.

وخاض اللاعبون الثلاثة تدريبات الجري حول الملعب وبعض التمارين والقياسات البدنية للتأكد من جاهزيتهم للدخول في المران الجماعي للفريق مستقبلاً.

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وبدأ الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو التدريبات التأهيلية بالأمس بعد انتظامهما في معسكر الفريق ببرج العرب فور التأكد من شفائهما من فيروس كورونا المستجد.

بينما يواصل طارق حامد أداء التدريبات التأهيلية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة الودية والتي انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف لهدف في الودية الأولى التي أقيمت بمقر إقامة الفريق في المعسكر المقام ببرج العرب.

ويلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش في الخامسة مساء غد "الأربعاء" على أرضية ملعب استاد "الجيش" ببرج العرب ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز.