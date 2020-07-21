شكرا لقرائتكم صورة.. صالح جمعة مداعبا كهربا: كفاية كدب بقى إحنا لسه الصبح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، زميله في الفريق محمود كهربا، بصورة على "إنستجرام" خلال ذهابهم إلى مران الفريق في ملعب التتش.

ونشر صالح جمعة على حسابه الشخصى، صورة تجمعه بمحمود كهربا وعلق عليها: "كفاية كدب بقى إحنا لسه الصبح"، وتلقى الكثر من إعجاب المتابعين لنجم الأهلى الملتزم.

أشاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بمستوى صالح جمعة خلال التدريبات الجماعية التى شارك فيها اللاعب مؤخراً بجانب ظهوره بشكل قوي في الـ45 دقيقة التى شارك فيها خلال الـ"تراي ماتش" الذى أقامه الجهاز الفني لجميع اللاعبين بملعب التتش الخميس الماضي.

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وأكد المدير الفني في جلسته مع معاونيه عقب "تراي ماتش" أن صالح ظهر بشكل جيد وإن كان يحتاج مزيداً من الجهد حتى يصل للمستوى الذي يتناسب مع قدراته وإمكانياته الفنية العالية.

وشدد المدير الفني على أن صالح جمعة لاعب موهوب ولا يختلف عليه لكنه قصّر في حق نفسه خلال فترات سابقة قبل أن يلتزم مؤخراً ويظهر بشكل جيد في التدريبات.

وطلب فايلر من صالح جمعة مزيداً من الاجتهاد والالتزام والجهد حتى يحصل على فرصته كاملة مع الفريق ويضمن لنفسه مكاناً في تشكيل المارد الأحمر في الفترة المقبلة.