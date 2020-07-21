شكرا لقرائتكم 75 دقيقة أشغال شاقة للاعبي المصري فى برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى فريق المصري صباح اليوم مرانًا قويًا على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب تحت الجهاز الفني بقيادة طارق العشري.

واستمر المران لقرابة 75 دقيقة، وشهد تركيز الجهاز الفني للمصري على بعض الجوانب البدنية والفنية، حيث أدى اللاعبون تدريبات الإحماء قبل تقسيمهم لمجموعات تؤدي كل منها بالتناوب بعض التدريبات البدنية التي تسعى للارتقاء بمعدلات السرعة والقوة والتحمل، فيما اختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت تألق العديد من اللاعبين.

Advertisements

هذا ومن المقرر أن يخوض المصري في السابعة مساء اليوم أولى مبارياته الودية بالمعسكر وذلك أمام نظيره فريق طلائع الجيش.

من ناحية أخرى أصبح فى حكم المؤكد اعتماد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على أحمد ياسر كمهاجم ثانى بجانب الفلسطينى محمود وادى بعد التأكد من غياب النيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق الساحلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك بالدورى المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل فى اللقاء المؤجل بينهما من الدور الأول نظرا لمشاركتهما فى البطولات الأفريقية.

كان أموتو أجرى عملية الزائدة الدودية والتى سيغيب على إثرها لمدة أسبوعين، ثم يعود للتدريبات بشكل تدريجى وهو ما يصعب من مهمة الإعتماد عليه أمام الزمالك خاصة وأن اللقاء بعد أسبوعين فقط .