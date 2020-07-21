شكرا لقرائتكم الأهلي يتفق مع وليد أزارو على التجديد 3 مواسم بـ 17 مليون جنيه سنويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إعلامية مغربية، توصل النادى الأهلى لاتفاق مع المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق المعار لصفوف الاتفاق السعودى، لتمديد عقده لمدة 3 سنوات مقبلة.

وأرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً لنظيره الاتفاق السعودى، يطلب فيه عودة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق وعدم تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى "الاستثنائي"، وذلك بسبب عدم التزام النادى السعودى بدفع مستحقات اللاعب ولا باقى مستحقات الأهلى الخاصة بالصفقة، الأمر الذى جعل إدارة الأهلى ترفض تمديد الإعارة عدة أشهر، رغم أن النية كانت تتجه للموافقة على التمديد بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضي.

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كشفت صحيفة " المنتخب " المغربية أن أمير توفيق مدير ملف التعاقدات بالنادى الأهلى نجح في إقناع المهاجم المغربي بتمديد عقده، مقابل مبلغ مالي يصل لـ 50 مليون جنيه على أن يحصل وليد أزارو على 17 مليون جنيه في الموسم الواحد.

كان وليد أزارو قد طلب الرحيل من القلعة الحمراء مجانًا حال عدم رغبة الاهلي استعادته مرة أخرى بعد انتهاء إعارته للنادي السعودي بنهاية الموسم الجاري، ويضغط المهاجم المغربي حاليًا على إدارة الإهلي بهدف السماح له بالرحيل دون مقابل مالي إذا كان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لا يرغب في عودته مرة أخرى.