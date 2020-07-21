شكرا لقرائتكم أحمد بلال يطالب الأهلي باللجوء للناشئين لسد العجز وضم صفقة واحدة فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال مهاجم الأهلى الأسبق، عدم حاجة المارد الأحمر لتدعيم أى مركز داخل المستطيل الأخضر فى الميركاتو الصيفي المقبل سوى الظهير الأيمن فقط فى حالة عدم تصعيد أحد الناشئين لتدعيم هذا المركز.

وشدد أحمد بلال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، على ضرورة البحث عن ناشئى داخل النادي الأهلي، لتدعيم مركز الظهير الأيمن، وفى حالة عدم إيجاده يتم البحث عن التعاقد مع لاعب أخر، خاصة فى ظل حاجة هذا المركز لتدعيم بعد رحيل أحمد فتحى لصفوف بيراميدز ولا يوجد من بعده سوى محمد هانى فقط.

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وتعثرت مفاوضات الأهلى مع الاتفاق السعودى فى ملف تمديد إعارة النجم المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر المعار للاتفاق حتى نهاية شهر يونيو الماضى، إلا أن النادى السعودى طلب مد إعارة اللاعب حتى شهر أكتوبر بعد قرار استئناف الدورى السعودى، ورحب الأهلى فى بداية المفاوضات بمد إعارة ازارو، إلا أن تأخر الاتفاق فى تسديد باقي مستحقات الصفقة والمقدرة بـ100 ألف دولار بداعى معاناة النادى من أزمة مالية، جعلت الأهلى يجمد المفاوضات فى الوقت الذى لم يحصل اللاعب أيضاً على راتبه لمدة 3 أشهر متتالية، ورفضت لجنة التخطيط رحيل وليد أزارو لأنها ترى أنه مكسب كبير وستمثل عودته إضافة للفريق وهو ما تم نقلة لمحمود الخطيب رئيس النادي والذي نجح في اقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمنح فرصة جديدة للاعب.