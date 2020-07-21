شكرا لقرائتكم رسميا .. فايلر يخطر الأهلي بالموافقة على عودة أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار لصفوف الاتفاق السعودي، بعد قرار قطع إعارته لوجود خلاف مادي مع الجانب السعودي، عقب تأخرهم عن سداد باقي قيمة الإعارة، بعدما منح إدارة ناديه ممثلة في محمود الخطيب رئيس النادي الضوء الأخضر لعودة اللاعب وذلك على هامش جلسة المدرب السويسري مع رئيس القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية، والتى شهدت الاتفاق على عددة أمور أبرزها عودة وليد أزارو وبحث الصفقات التي سيبرمها النادي بخلاف طاهر محمد طاهر الذي نجحت إدارة الأهلي في ضمه من المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل بالإضافة لملفي اللاعبين الراحلين والمعارين.

Advertisements

وتوصل الأهلى لاتفاق مع وليد أزارو لتمديد عقده مع المارد الأحمر لمدة 3 سنوات مقبلة، وأرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً لنظيره الاتفاق السعودى، يطلب فيه عودة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق وعدم تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى "الاستثنائي"، وذلك بسبب عدم التزام النادى السعودى بدفع مستحقات اللاعب ولا باقى مستحقات الأهلى الخاصة بالصفقة، الأمر الذى جعل إدارة الأهلى ترفض تمديد الإعارة عدة أشهر، رغم أن النية كانت تتجه للموافقة على التمديد بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضي، وينتهى عقد وليد أزارو مع الأهلى بنهاية الموسم المقبل أي يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل دون الرجوع للأهلي.

ورحل وليد ازارو عن السعودية خلال الأيام الماضية بعد انتهاء اعارته للاتفاق السعودي ورفض إدارة الأهلي استمراره، ويتواجد اللاعب حالياً في المغرب لقضاء أجازة مع أسرته قبل العودة للقاهرة والانتظام في تدريبات الأهلي.