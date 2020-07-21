شكرا لقرائتكم توتنهام يمدد عقد لاعبه داير حتى 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء توقيع لاعبه الدولي إيريك داير على عقد جديد يربطه بالنادي حتى عام 2024.

وبدأ مسيرته مع الفريق منذ ستة أعوام حينما انضم إلى النادي قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي في يوليو عام 2014، كما أنه سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة لأول مباراة له مع الفريق في مواجهة وست هام يونايتد.

وشارك إيريك في 40 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، كما تقلد شارة القيادة في أكثر من مناسبة وساهم في حصول المنتخب على المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 58 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي مع بقاء جولة على نهاية المسابقة.