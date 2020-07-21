شكرا لقرائتكم غوارديولا لا يحترم أرسنال "خارج الملعب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي انتقاداته مجددا للأندية الأخرى وتحديداً أرسنال الذي قال بأنه لا يحترمه خارج الملعب، وذلك بعد أسبوع من رفع العقوبة المفروضة على سيتي أوروبياً.

وقال غوارديولا في تصريحات صحافية إنه يكن احتراما وتقديرا هائلا" لأرسنال، الذي تغلب على مانشستر سيتي 2 - صفر يوم السبت الماضي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن هذا الاحترام الهائل يكون على أرض الملعب ولكن ليس كثيرا خارج الملعب.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن أرسنال تضامن مع سبعة أندية أخرى للضغط على مانشستر سيتي قبل أن تصدر المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" حكمها بشأن الالتماس المقدم من مانشستر سيتي ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإيقافه عامين عن المشاركة في البطولات الأوروبية إضافة لتغريمه 30 مليون يورو لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

وأصدرت "كاس" حكمها في 13 يوليو الحالي برفع عقوبة الإيقاف وتقليص الغرامة إلى عشرة ملايين يورو مؤكدة أن الادعاءات بوجود خرق وانتهاكات لقواعد اللعب المالي النظيف ليست مثبتة بالشكل الكافي.