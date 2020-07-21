إنتر ميلان في مفاوضات مع محمد صلاح

ذكرت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع النجم العربي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالا الصيفية المقبلة.
وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالى، اليوم الثلاثاء، بأن مسئولي إنتر ميلان، دخلوا فى مفاوضات مع محمد صلاح، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه فى انتقالات الصيف.
وأضاف الموقع أن إنتر يتطلع للحصول على خدمات محمد صلاح، مقابل الأرجنتيني لاورتارو مارتينيز، مهاجم الفريق الإيطالى، في صفقة تبادلية مع الريدز.
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