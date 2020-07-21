توتنهام يمدد عقد لاعب وسطه داير حتى 2024

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لندن: أعلن نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء تمديد عقد لاعب وسطه الدولي إريك داير حتى عام 2024.

وفرض داير (26 عاما) نفسه أساسيا في تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قبل أن يقال الأخير من منصبه، تاركا مكانه للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أوكل للاعب مهمة قلب دفاع.

ونشأ داير (40 مباراة دولية) في البرتغال وتكوَّن في صفوف سبورتينغ لشبونة قبل الانتقال إلى توتنهام عام 2014.